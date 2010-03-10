Яценюк просить КС розтлумачити підстави створення коаліції

Лідер політичної партії «Фронт змін», народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК направив до Конституційного Суду країни звернення з проханням офіційно розтлумачити норму частини шостої статті 83 Конституції України щодо можливості утворення коаліції депутатських фракцій шляхом об’єднання депутатських фракцій та народних депутатів або їх об’єднань.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Фронт змін».

Підставою для конституційного звернення є практична необхідність у з’ясуванні та роз’ясненні, офіційній інтерпретації норми частини шостої статті 83 Конституції України, оскільки має місце неоднозначне розуміння цієї норми суб’єктами реалізації відповідних повноважень.

У конституційному зверненні А.ЯЦЕНЮК нагадує, що Конституція (частина шоста статті 83) встановлює дві основні вимоги до порядку утворення коаліцій депутатських фракцій: коаліція повинна бути утворена депутатськими фракціями; до складу коаліції повинна входити більшість народних депутатів України (щонайменше 226 народних депутатів).

Разом із тим, останнім часом деякими суб’єктами конституційно-правових відносин ця норма інтерпретується таким чином: «коаліція депутатських фракцій утворюється шляхом об’єднання депутатських фракцій та окремих народних депутатів, в тому числі тих, які входять до фракцій, що не прийняли рішення про входження до коаліції депутатських фракцій».