Відбудеться прес-конференція «Хто відповідає в Україні за міграційну політику?»

13 лютого 2007 року Російсько-український Інформаційний центр проводить розширену прес-конференцію «Хто відповідає в Україні за міграційну політику?» за участю депутата Верховної Ради, голови комісії у справах СНД Олексія Логвіненка, колишнього Глави Держкомміграції, депутата, глави комітету з регіональної і міжнародної співпраці Київради Сергія Рудика і політолога Олега Покальчука.

В рамках прес-конференції А.Логвіненко і О.Покальчук розкажуть про підсумки переговорів з керівництвом Федеральної Міграційної Служби Російської Федерації щодо наслідків зміни міграційного законодавства Росії для громадян України і перспектив загрози міграційній безпеці України.

Прес-конференція відбудеться в 12.00 в прес-центрі РУІЦ (Київ, вул. Ветрова, 7-б, оф. 30).

Додаткова інформація:

Директор Російсько-українського Інформаційного центру

Олег Бондаренко

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