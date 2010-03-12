БЮТ квапиться «застовпити» керівні посади в парламенті

Фракція Блоку Юлії Тимошенко, як опозиція, наполягатиме на передачі їй посад першого віце-спікера та керівників низки парламентських комітетів, які мають відійти до відання опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО.

Він нагадав, що свого часу посаду першого віце-спікера віддали Олександру ЛАВРИНОВИЧУ, який тоді представляв опозиційну фракцію Партії регіонів.

«Тому логічно було б, щоб ця посада була зараз у опозиції», - сказав С.МІЩЕНКО.

Крім того, він додав, що члени БЮТ наполягатимуть і на головуванні у низці комітетів, які мають відійти до відання опозиції.

«Ми будемо наполягати на головуванні у всіх комітетах, які вказані у Регламенті Верховної Ради», - сказав С.МІЩЕНКО.