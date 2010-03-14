У Тимошенко знайшли ще один зв‘язок між Ющенком та Януковичем

Керівник центрального штабу БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ взяв на себе відповідальність за всі дії керівництва Національного банку, які призвели до обвалу національної валюти, коли залишив Володимира СТЕЛЬМАХА на посаді голови НБУ.

На цьому наголошується у заяві БЮТ, повідомили УНІАН у прес-службі блоку.

«Залишивши Володимира СТЕЛЬМАХА на посаді голови Національного банку України, ЯНУКОВИЧ взяв на себе відповідальність за всі дії керівництва НБУ, які призвели до обвалу національної валюти та колосальних проблем в банківському секторі», - зазначив О.ТУРЧИНОВ.

«Раніше надійним «дахом» СТЕЛЬМАХА був Віктор ЮЩЕНКО. Отже, маємо зайве свідчення того, що існував та існує залаштунковий зв‘язок, спільний інтерес та домовленості між Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та Віктором ЮЩЕНКОМ”, - переконаний О.ТУРЧИНОВ.

“Ми й раніше звертали увагу на те, що однією з причин обвалу національної валюти були багатомільярдні махінації НБУ із рефінансуванням банків, в тому числі й тих банків, власники яких наближені до ЯНУКОВИЧА. За все це ЯНУКОВИЧ віддячує СТЕЛЬМАХУ його збереженням на посаді», - додав О.ТУРЧИНОВ.