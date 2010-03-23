Януковича просять ігнорувати "антиТабачну" кампанію

Президія Севастопольської міської ради висловила своє «виняткове обурення ситуацією, що склалася навколо призначення міністром освіти й науки України Дмитра Володимировича ТАБАЧНИКА».

У прийнятому сьогодні на засіданні президії зверненні до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА наголошується, що «з боку осіб, що не приховують своїх антидержавницьких поглядів, ведеться цілеспрямована й добре скоординована інформаційна кампанія, мета якої - перешкодити його професійній діяльності». Члени президії вважають Д.ТАБАЧНИКА саме «тим державним діячем, який може забезпечити відродження вітчизняної освіти і науки».

Як наголошується у зверненні, «саме за ініціативою Д.ТАБАЧНИКА було реалізовано низку важливих державних програм, зокрема - комп`ютеризація шкіл і «Шкільний автобус».

Президія згодна «з думкою міністра освіти й науки, що абсурдно розглядати зовнішнє тестування винятково як інструмент боротьби з корупцією, адже його основною метою має бути підвищення рівня знань». «Безперечно, - йдеться у зверненні, - намір Міністерства освіти і науки повернути зовнішньому тестуванню властиві функції і незалежність вищим навчальним закладам дасть можливість відбирати згідно з відповідною специфікою діяльності, можливостями абітурієнтів з достатнім рівнем підготовки, і дасть змогу виховати висококваліфікованих фахівців».

Крім того, президія підтримує ініціативу Д.ТАБАЧНИКА щодо забезпеченню вільного вибору мови для навчання всіх рівнів, тестування і складання іспитів.

Члени президії «впевнені, що саме він здатний вирішити актуальні для освіти й науки України завдання, зокрема припинити фальсифікацію вітчизняної історії, нав`язування націоналістичних антинаукових концепцій в освіті, відновити нормальні, добросусідські відносини з Росією у сфері гуманітарної політики, припинити дискримінацію російської мови у сферах освіти, науки, мистецтва, культури, в засобах масової інформації, при зверненні громадян в суди, органи державної влади і місцевого самоврядування».

Президія міськради звертається з проханням до В.ЯНУКОВИЧА «не звертати уваги на заяви політичних і громадських «діячів», що дискредитують Дмитра Володимировича ТАБАЧНИКА, і дати йому можливість реалізувати свої починання, спрямовані на виведення освіти і науки України на якісно новий ступінь розвитку».