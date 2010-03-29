Мешканці німецького міста виступили на захист мечеті

Близько п`яти тисяч жителів західнонімецького міста Дуйсбург взяли в неділю, 28 березня, участь у демонстрації протесту проти антиісламської пропаганди правих партій і на захист місцевої мечеті, повідомляє Deutsche Welle. На заклик профспілок, який підтримали політичні партії і багато громадських організацій, учасники акції зібралися перед найбільшим у ФРН мусульманським храмом, щоб завадити передвиборному мітингу правопопулістського руху Pro NRW і неонацистської Націонал-демократичній партії Німеччини (НДПН).

Перед призначеними на початок травня виборами до ландтагу у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія праві радикали мали намір провести перед мечеттю Дуйсбурга масову демонстрацію. Проте місцеві жителі не підтримали цей захід і на передвиборний мітинг правих, за даними агентства AFP, прийшли менше 350 осіб. Натомість тисячі жителів міста встали на захист мечеті.

У мітингу солідарності із співгромадянами мусульманської віри взяли участь голова соціал-демократичної партії (СДПН) Зігмар Габріель і обер-бургомістр Дуйсбурга, християнський демократ Адольф Зауерланд.

Мусульмани подякували співгромадянам за мужність. Центральна рада мусульман в Німеччині заявила, що організована жителями Дуйсбурга акція "вселяє надію" і є однозначним доказом активної громадянської позиції в протистоянні правому екстремізму. "Ми відчуваємо почуття подяки", - заявив агентству dpa генеральний секретар центральної ради мусульман Айман Мацик (Aiman Mazyek).