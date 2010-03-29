Янукович висловив співчуття Медведєву

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття Президентові Росії Дмитру МЕДВЕДЄВУ у зв`язку з вибухами в московському метро.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

«З почуттям глибокої скорботи в Україні дізналися про трагедії, що сталися в результаті вибухів у московському метро і призвели до численних людських жертв”, - йдеться у співчуття.

“У нашій країні розділяють біль важкої і непоправної втрати, що спіткала Російську Федерацію”, - зазначив Президент України.

Від імені народу України і від себе особисто В.ЯНУКОВИЧ висловив Д.МЕДВЕДЄВУ, родинам загиблих і всьому дружньому російському народові найщиріші співчуття.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок двох вибухів у московському метро загинули за попередніми даними 35 чоловік. За фактом вибухів порушено кримінальну справу за статтею “тероризм”.