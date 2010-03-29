Литвин розповів, хто достойний бути його заступником

Узгодженої кандидатури на посаду першого заступника голови Верховної Ради України немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції голова ВР Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив, що «консенсусу з цього приводу немає».

В.ЛИТВИН прогнозує, що «будуть ледь чи не кожною фракцією запропоновано свої кандидатури». Він зазначив, що в парламенті є «як мінімум 449 народних депутатів», які достойні бути на цій посаді. При тому він зазначив, що 450-м є він, який не претендує на цю посаду. «Я відчуваю, що узгодженої кандидатури немає, бо у представників опозиції є своє бачення, а в коаліції є як мінімум два чи три бачення». В.ЛИТВИН повідомив, що у вівторок проведе зустріч з керівниками фракцій парламенту, на якій обговорюватиметься, зокрема, і питання щодо обрання першого заступника голови ВР.