Азаров нагадує Тимошенко героя з фільму «Спортлото-82»

Опозиція на чолі з Юлією ТИМОШЕНКО констатує, що уряд Миколи АЗАРОВА заради пошуку фінансових ресурсів для проведення Євро-2012 грає на людських слабостях, сподіваючись повернути в Україну гральний бізнес.

Про це йдеться в статті "Спортлото-2012, або Як АЗАРОВ поспішає за удачею", опублікованій на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Зараз новий уряд, розмірковуючи над тим, як знайти додаткові кошти для Євро-2012, не мудруючи зайве, вирішив зіграти на людських слабкостях і повернути гральний бізнес ближче до наших гаманців", - йдеться в статті.

На сайті підкреслюється, що за часів прем’єрства Ю.ТИМОШЕНКО в умовах найважчої кризи "уряд не лише чітко виконував та фінансував програму підготовки до Євро-2012, але і зміг заборонити гральний бізнес, незважаючи на протидію як з боку тодішнього Президента Віктора ЮЩЕНКА, так і з боку грального лобі".

Згідно з урядовим законом, який було розроблено одразу після трагедії у Дніпропетровську, коли внаслідок пожежі в одному із гральних залів загинули 10 осіб, всі об’єкти грального бізнесу повинні були до 1 січня 2010 року "виїхати" за межі населених пунктів.

"Дехто говорить, що це бізнес і що хтось втратив доходи, прибутки і роботу. Якщо так говорити, то і розповсюдження наркотиків – це бізнес, який дає прибуток і дає роботу. Я сприймаю однаково наркобізнес і гральний бізнес. Сьогодні на гральному бізнесі має бути поставлена крапка. Україна має жити спокійно, духовно, морально. І я переконана, що це піде на користь народові України", - цитує сайт слова Ю.ТИМОШЕНКО.

У статті також зазначається, що Партія регіонів навіть у своєму проекті Податкового кодексу, внесеному до парламенту, запропонувала зменшити оподаткування гральних автоматів майже втричі – з 4200 до 1512 грн.

"Як казав один з героїв кінофільму "Спортлото-82" - раніше я керував іншою базою, оптовою, так би мовити, а тепер ось підвищили - 2 тисячі метрів над рівнем моря", - резюмується у статті.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ заявив, що зараз за дорученням віце-прем`єр-міністра Бориса КОЛЕСНІКОВА готується законопроект з питань врегулювання діяльності казино в Україні з метою одержати кошти на підготовку і проведення в Україні чемпіонату з футболу Євро-2012.