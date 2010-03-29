У судових процесах «Фірташ проти уряду України» з'явились нові обставини

Кабінет міністрів спільно з Міністерством юстиції визначають позицію України у міжнародних судових процесах за позовами компаній "Венко" та РосУкрЕнерго.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ сьогодні на прес-конференції в Міністерстві юстиції.

"Те що, з`явились нові обставини – це факт. І сьогодні на засіданні у Миколи АЗАРОВА це питання порушувалося якраз по цим двом справам. І, очевидно, ми в співпраці з відповідними віце-прем`єрами і з керівництвом НАК "Нафтогаз", керівництвом Міністерства паливно-енергетичного комплексу будемо шукати той варіант рішення, який був для України найбільш прийнятним", - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

При цьому міністр уникнув відповіді на запитання, чи розглядаються в якості можливих варіантів, з одного боку, скасування відповідних рішень попереднього уряду, а з іншого – укладення мирової угоди. "Я ще тільки два тижні працюю міністром. Будемо вивчати", - зазначив він.

О.ЛАВРИНОВИЧ також додав, що згідно з повноваженнями керівного складу Міністерства юстиції функції представництва інтересів України в міжнародних судах виконуватиме його заступник Валерія ЛУТКОВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, рішення міжнародних судів за позовами компанії "РосУкрЕнерго" до НАК «Нафтогаз України» очікуються наприкінці весни – на початку літа.

"РосУкрЕнерго" звернулася з декількома позовами. Частина з них вже пройшла розгляд, зокрема, щодо взаємовідносин у 2006 і в 2008 роках були судові розгляди влітку минулого року і у січні 2010 року. Судове рішення очікується на кінець квітня – початок травня. Окремо також існує позов з приводу 11 млрд. кубометрів газу. Слухання цього позову, за попередньою інформацією зі Стокгольмського арбітражу, відбудеться в травні-червні.

У середині листопада 2009 року Міністерство юстиції України повідомило, що Centragas, відповідно до Енергетичної хартії, звернувся до уряду України з проханням про мирове врегулювання спору навколо нібито експропріації 11 млрд. куб. м природного газу. За даними Мін’юсту, хартія передбачає, що якщо спір неможливо вирішити мировим шляхом протягом трьох місяців із дати прохання про мирове врегулювання, інвестор може передати його для вирішення до судів або арбітражних трибуналів.

Наразі в Стокгольмському арбітражі йде підготовка до слухання взаємних спорів між НАК "Нафтогаз України" і RosUkrEnergo, які 28 серпня цього року були об`єднані в одну справу. Згідно з оприлюдненими на початку листопада даним НАК, арбітражне рішення щодо ініційованого швейцарською компанією ще в квітні 2008 року позову очікується в другому кварталі 2010 року.

Також в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольма знаходиться позов компанії "Венко" до уряду України.

У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України Угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права та обов`язки з УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska розпочала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

21 травня 2008 року Кабінет міністрів України прийняв рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.