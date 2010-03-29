Місцеві вибори повинні відбутися не пізніше жовтня

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ вважає, що місцеві вибори повинні відбутися не пізніше, ніж у жовтні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛАВРИНОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції в Міністерстві юстиції.

"Ми реально можемо говорити про час після середини вересня, щоб не відкладати надовго. Конституційно ми маємо крайню межу, що стосується рад – це середина липня, коли остання рада провела своє перше засідання після виборів. Хоча маємо звичайно і кінець жовтня, коли останній обраний міський голова приступив до виконання своїх обов’язків – це Черкаси. Є дві дати, після яких вже жодних правових аргументів в чинному законодавству не лишається", - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

При цьому міністр наголосив, що неможливість проведення місцевих виборів 30 травня була очевидною. "Лише два тижні тому в країні взагалі з`явився уряд, який почав працювати над проектом бюджету поточного року. Тільки у березні розпочато роботу над бюджетом. Я сподіваюся, що до початку літа буде ухвалено державний бюджет і після того можна призначати вибори", - додав він.

О.ЛАВРИНОВИЧ також вважає доцільним до проведення місцевих виборів переглянути виборче законодавство. "З точки зору самій природи місцевого самоврядування не передбачає можливості обрання своїх представницьких органів за закритими партійними списками. Це не дає можливості організації життя громади. Тому тут можливі варіанти. Я не є прихильником таких докорінних змін у короткому часі в різний бік. В даному випадку думаю, є можливість використання змішаної виборчої системи, так і мажоритарної виборчої системи, яка на сьогодні передбачена тільки для сіл і для селищ. Можливо, це можна було б поширити також на сільські і районні, а в місцях і областях доцільно зберегти партійну відповідність через запровадження змішаної виборчої системи", - пояснив міністр.

О.ЛАВРИНОВИЧ також переконаний, що політичні сили, представлені в парламенті, здатні об`єднатися навколо змін виборчого законодавства та ухвалити їх до проведення місцевих виборів. "Це цілком реально, оскільки ті політичні сили, які сьогодні представлені в парламенті, всі без винятку говорять про необхідність змін і загальні підходи є достатньо близькі. Тобто, це те питання, по якому я бачу цілком обґрунтовану можливість для компромісу між різними фракціями в парламенті, щоб до старту виборчої кампанії ми отримали нове законодавство", - підкреслив він.