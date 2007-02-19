Порошенко: ніхто нікого через коліно не зламає

Народний депутат України, член політради НСНУ Петро ПОРОШЕНКО сумнівається в результативності круглого столу, проведення якого заплановане на 22-24 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора на прес-конференції в Івано-Франківську, відповідаючи на запитання журналістів. За словами П.ПОРОШЕНКА, “досі порозуміння щодо законопроекту змін до Конституції з питань місцевого самоврядування між нашою політичною силою і БЮТ, з одного боку, та антикризовою коаліцією, з другого – немає”.

“Чи буде воно знайдене, залежить від того, чи буде проводитися відповідна робота у форматі, який запропонував Президент України. – наголосив політик. – Поки що не бачу готовності до проведення цього круглого столу в задекларовані терміни 22-24 лютого”.

Водночас, П.ПОРОШЕНКО висловив переконання, що “тут має бути знайдений компроміс”. “Ніхто нікого через коліно не зламає”, - зауважив П.ПОРОШЕНКО.

Він наголосив також, що без ухвалення відповідних змін до Конституції України “правових підстав для дострокових виборів у місцеві органи влади не існує”.

Водночас, вважає П.ПОРОШЕНКО, “правовий бік подання про скасування політичної реформи дає підстави стверджувати, що Конституційний Суд України зобов’язаний скасувати ту політичну реформу, яка була прийнята у 2004 році”. За його словами, ”саме у політреформі міститься головна проблема руйнації вертикалі влади, і це може призвести до серйозної політичної кризи в країні”.

Він також нагадав, що подання про скасування політреформи, підготовлене “Нашою Україною”, подане до Конституційного Суду”.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого на брифінгу для преси Президент України Віктор ЮЩЕКНО повідомив, що ініціює створення робочої групи з підготовки проведення 25 лютого національного круглого столу.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що до 15 лютого потрібно сформувати робочу групу, до якої б увійшли представники уряду, Верховної Ради, Секретаріату Президента і різних громадських об`єднань. Ця група впродовж 3-4 днів має узгодити структуру і процедуру проведення круглого столу і «орієнтовно, десь в районі 22-25 лютого вийти з ініціативою можливості проведення круглого столу», - сказав В.ЮЩЕНКО.