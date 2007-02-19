Завтра КС почне розгляд справи про перевищення повноважень Ющенком

Завтра, 20 лютого, Конституційний Суд України о 10.00 розпочне розгляд справи за конституційним поданням 55 народних депутатів щодо відповідності Конституції (конституційності) указів Президента України "Про Державне управління справами", "Питання Державного управління справами", "Про Положення про Державне управління справами".

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, автори подання зазначають, що названими указами Президент України утворив Державне управління справами як орган з матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, інших державних органів, затвердив Положення про це управління та призначив його керівника.

Водночас народні депутати України вважають, що Президент України, видавши зазначені укази, вийшов за межі наданих йому конституційних повноважень і перебрав на себе функції виконавчої влади.

Суддя-доповідач у справі - Павло ТКАЧУК.

Акредитація проводиться 19 лютого до 17.00 за телефонами: 238-10-80, 238-11-38.

Як повідомляв УНІАН, у жовтня минулого року міністр Кабінету Міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ заявляв, що Кабмін найближчим часом ініціюватиме питання про передачу Державного управління справами Президента під контроль уряду.

«Об`єктивно цей орган у світлі своєї компетенції повинен належати Кабінету Міністрів, оскільки функції ДУС органічно властиві для уряду. В 90-х роках комусь прийшла в голову ідея забрати цей орган під Президента. А зараз цього немає. Зараз питання - чи був правомірним такий указ Президента - лежить на розгляді в Конституційному Суді», - сказав він.

Депутатський запит про правомірність створення ДУС надійшов у КС ще три роки тому.

Зараз управління, згідно із законом, повністю підконтрольне Секретаріату Президента.