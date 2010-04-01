У Тимошенко зрозуміли, що ВР у нинішньому складі протягне до 2012 року

Народний депутат України, член фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ вважає, що парламент в нинішньому складі працюватиме до 2012 року.

Про це він заявив в інтерв`ю «Лівому берегу», відповідаючи на запитання, як розвиватиметься ситуація у Верховній Раді України, якщо Конституційний Суд ухвалить нейтральне рішення з питання формування коаліції за участю фракцій і окремих депутатів.

«У парламенті? Цей парламент, на мій погляд, працюватиме до 2012 року – весь встановлений термін. У країні буде стабільно. Буде президент, пропрезидентський уряд і більшість у парламенті», - сказав А.ПОРТНОВ.

На його думку, «про дострокові парламентські вибори говорити не варто, не треба лякати беззахисних депутатів. А ось скасування виборів до місцевих рад, призначених на 30 травня, є, на моє переконання, актом неконституційним. Зараз в КСУ знаходиться відповідне подання депутатів».

Як відзначив А.ПОРТНОВ, «згідно із законодавством про місцеве самоврядування, вибори до місцевих рад мають пройти у чітко позначений час – після закінчення терміну, на який були обрані депутати. Термін пройшов – відповідну постанову ВР проголосувала (знову ж таки, авторства ПОРТНОВА–ЛАВРИНОВИЧА, – «ЛБ»).Її скасування і є сьогодні предметом суперечки».

«Звичайно, відкладаючи місцеві вибори, парламент керувався міркуваннями політичної доцільності, - говорить депутат. - Хоча б тому, що для проведення кампанії до 30 травня формувати виборчкоми треба було у лютому – коли ще не закінчилися президентські перегони. Були, вочевидь, й інші мотиви…»

У будь-якому разі, на думку А.ПОРТНОВА, «нічиє рішення, зокрема – КСУ, який, до речі, з ним не поспішає, не вплине на те, щоб місцеві вибори відбулися у встановлений час».