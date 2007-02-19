Костенко розгледів спроби консервації олігархічного режиму

«Спробою законсервувати набагато десятиліть олігархічний режим, який став владою в державі» кваліфікував можливість утвердження двопартійної системи в Україні лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, про це він сказав в ефірі УР-1.

Ю.КОСТЕНКО висловив переконання, що двопартійність в Україні «завжди вестиме до постійного розігрування карти ворога, а в результаті – до розколу і розвалу Української держави».

Ю.КОСТЕНКО вважає "нонсенсом" бажання деяких політичних сил загнати різноманіття бачень щодо державної політики лише у двопартійність. «Сьогодні неможливо поділити настрої в суспільстві лише на дві умовні категорії – рухівців і комуністів. Є люди, котрі сьогодні хочуть бачити сильною і екологічну політику, - це прерогатива зелених, є люди, котрі хочуть бачити сильними моральні настрої у суспільстві, - це вже прерогатива християнських партій тощо», - зазначив він.

Апелюючи до європейського досвіду, лідер УНП підкреслив, що «сьогодні у Європі, попри чіткий розподіл на правих і лівих, немає домінування правої чи лівої ідеології, бо коаліція завжди складається з представників різних політичних сил». «У Європі розвинута модель 8-12 політичних партій, присутніх у парламентах. Саме вони через коаліцію формують більшість і реалізують ту чи іншу програму», - зазначив Ю.КОСТЕНКО.