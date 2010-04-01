Клюєв упевнений в ефективності співпраці з Росією

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ упевнений, що між Україною і Росією вдасться налагодити ефективну двосторонню співпрацю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, про це А.КЛЮЄВ заявив сьогодні журналістам після зустрічі з першим заступником голови уряду Російської Федерації Ігорем ШУВАЛОВИМ.

А.КЛЮЄВ зазначив, що до шостого засідання Українсько-Російського міжурядового комітету з економічного співробітництва, яке відбудеться в квітні, буде підготовлено конкретні проекти з двосторонньої співпраці.

«Враховуючи той факт, що останні 5 років наші відносини були, м`яко кажучи, «заморожені», то зараз, після того, як Віктор ЯНУКОВИЧ став Президентом, а Микола АЗАРОВ - прем`єр-міністром, і фактично в Україні запрацювала нова влада, відносини між Україною і Росією почнуть дуже швидко і ефективно розвиватися… Дуже багато питань потрібно буде розв’язувати, і я знаю точно, що ми їх розв’яжемо», - заявив А.КЛЮЄВ.

Перший віце-прем`єр уряду України відзначив, що готуються проекти зі співпраці в енергетичній сфері, зокрема, будівництво нових атомних блоків, довгостроковий контракт з поставки ядерного палива, проекти у галузі машинобудування, авіабудування, суднобудування, будівництва доріг, мостів.

А.КЛЮЄВ висловив упевненість, що квітневе засідання двостороннього комітету з економічного співробітництва дасть конкретні результати.

При цьому він відзначив, що співпраця України і Росії має бути взаємовигідною. «Коли це буде вигідно обом сторонам, тоді співпраця і буде результативною», - сказав А.КЛЮЄВ.

У свою чергу, І.ШУВАЛОВ відзначив, що і економіка України, і економіка Росії зараз вкрай потребують модернізації та інноваційного розвитку. «І ми також розуміємо, що окремо досягти цілей буде набагато складніше», - зазначив І.ШУВАЛОВ. При цьому він підкреслив, що для переходу до реальної модернізації потрібно спільні зусилля і відповідні капітали. «Ми маємо розробляти такі проекти, які б передбачали і адміністративний ресурс, і потенційний інвестиційний ресурс. Тоді відбудеться реальна модернізація. Без неї наші економіки будуть змушені залишатися на тому самому рівні, на якому перебувають зараз… Зараз той час, коли позитивні контакти на вищому рівні мають бути трансформовані у конкретні справи. Ми до таких конкретних справ готові», - заявив І.ШУВАЛОВ.