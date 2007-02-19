Президент ліквідував частину консультативних та дорадчих органів
Президент України Віктор ЮЩЕНКО ліквідував частину консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів.
Відповідний указ Президента розміщено на офіційному сайті глави держави.
Зокрема, В.ЮЩЕНКО постановив ліквідувати: Раду з питань виставкової діяльності в Україні; Громадську раду експертів із внутрішньополітичних питань; Раду з питань інформаційної політики при Президентові України; Державну раду з питань пенсійної реформи; Державну комісію з питань стратегії економічного та соціального розвитку; Міжвідомчу комісію з питань усиновлення іноземцями дітей, які є громадянами України; Антикризовий центр; Національну раду зі сталого розвитку України; Громадську раду з питань забезпечення реалізації виборчих прав громадян України під час проведення виборів 2006 року.
В документі зазначається, що втратили чинність ряд указів Президента, які регламентували діяльність зазначених установ.