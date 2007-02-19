Ющенко вніс до ВР невідкладний законопроект

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про внесення змін до державного бюджету на 2007 рік, в якому пропонується підвищити мінімальну зарплату з 1 травня до 420 грн., а з 1 серпня – до 430 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО повідомив сьогодні у своїй заяві для преси.

Також Президент у своєму законопроекті пропонує з 1 квітня збільшити мінімальний прожитковий мінімум з 387 грн. до 404 грн., а з 1 жовтня – до 409 грн.

Глава держави підкреслив, що ці зміни, в першу чергу, мають торкнутись пенсіонерів, а також 13 млн. працюючих громадян.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що під час розгляду бюджету наприкінці минулого року він наполягав на підвищенні соціальних показників і, в першу чергу, мінімального прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати.

Він також нагадав про домовленість, відповідно до якої 22 грудня 2006 року ВР ухвалила постанову, якою зобов’язала уряд за підсумками першого кварталу переглянути вищеназвані соціальні показники.

Він наголосив, що аналіз економічних, фінансових показників дає Президенту підстави вважати, що сьогодні існує реальний ресурс для збільшення соціальних показників

Він послався на висловлювання урядовців, які говорять про незворотність тенденцій економічного зростання та про інші досягнення в економічній сфері.

«І ЗМІ, і урядовці, і деякі політичні сили встигли публічно відзвітувати про досягнуті результати. Для мене ці заяви важливі не як бравурні рапорти… А щоб вони трансформувались в нові бюджетні надходження, і ці кошти були направлені на збільшення соціальних виплат”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент сподівається, «що політичні сили і уряд не на словах, а на ділі доведуть свою турботу про громадян».

В.ЮЩЕНКО також повідомив, що визначив цей закон як невідкладний, і тому він просить парламент розглянути його першочергово.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ 15 лютого заявив, що поки не бачить підстав для перегляду мінімального рівня зарплат і пенсій.

За словами прем`єр-міністра, не дивлячись на позитивні макроекономічні показники січня поточного року, в економіці існує ще багато негативних тенденцій, які були успадковані від колишньої політики, що призвела до різкого погіршення соціально-економічної ситуації.

У той же час В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що як тільки економіка набуде рис стабільності, уряд готовий ухвалити відповідне рішення в соціальній сфері.

«Безумовно, інерція, яка є, її неможливо зараз зупинити й різко починати зростання. Як тільки економіка стане стабільною, ми ухвалюватимемо відповідне рішення», - сказав прем`єр, зазначивши при цьому, що вже зараз уряд ініціював ухвалення ряду законів, що відкривають можливості для підняття соціального рівня.