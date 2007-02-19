Губернатор Волині доручив готувати заходи до 100-річчя головнокомандувача УПА

Волинська обласна влада готується відзначити в 2007 році 65-річчя Української повстанської армії (УПА) і 100-річчя з дня народження головнокомандуючого УПА Романа Шухевича.

Голова Волинської обласної держадміністрації Володимир БОНДАР розпорядився створити з цієї нагоди оргкомітет, повідомили УНІАН у прес-службі облради.

Оргкомітету доручено до 28 лютого розробити і подати на затвердження програму заходів урочистого святкування цих дат.

Довідка УНІАН. 30 червня 2007 року виповнюється 100 років з дня народження Р.Шухевича (псевдонім - Тарас Чупринка). Очолював УПА з 1943 по 1950 роки. Загинув 5 березня 1950 р.