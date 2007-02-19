Губернатор Волині доручив готувати заходи до 100-річчя головнокомандувача УПА
22:18, 19 лютого 2007Політика
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Роман Шухевич народився 30.06.1907 року
|Роман Шухевич
Голова Волинської обласної держадміністрації Володимир БОНДАР розпорядився створити з цієї нагоди оргкомітет, повідомили УНІАН у прес-службі облради.
Оргкомітету доручено до 28 лютого розробити і подати на затвердження програму заходів урочистого святкування цих дат.
Довідка УНІАН. 30 червня 2007 року виповнюється 100 років з дня народження Р.Шухевича (псевдонім - Тарас Чупринка). Очолював УПА з 1943 по 1950 роки. Загинув 5 березня 1950 р.
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