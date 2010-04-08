Сівкович: президент ставить завдання забути про всі вибори

Віце-прем`єр-міністр України Володимир СІВКОВИЧ представив нового голову Вінницької обласної державної адміністрації Володимира ДЕМІШКАНА.

Як передає кореспондент УНІАН, під час представлення віце-прем’єр поставив завдання перед новим губернатором.

«Завдання, яке ставить Кабінет міністрів, Президент перед В.ДЕМІШКАНОМ, - це забути про всі вибори, які були до цього, і робити так, щоб вся Вінниччина, все керівництво Вінницької області працювало чітко по вертикалі зверху до низу», - сказав він.

В.СІВКОВИЧ також відзначив професійність В.ДЕМІШКАНА.

«Володимир Федорович пройшов через дуже велику кількість державних посад і є одним з кращих фахівців з будівництва доріг, був заступником міністра транспорту і користується великою довірою Президента України і прем`єр-міністра України», - сказав він.

Після прощального виступу екс-голови Вінницької обладміністрації Олександра ДОМБРОВСЬКОГО віце-прем`єр-міністр В. СІВКОВИЧ додав, що «... цей зал трохи поміняється, тому що поміняється, в тому числі, і стиль керівництва».

У свою чергу В.ДЕМІШКАН підкреслив, що екс-губернатором О.ДОМБРОВСЬКИМ розпочато «багато хороших справ і вони потребують продовження».