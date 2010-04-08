Андрієвський: ніхто не зможе позбавити киян права обирати мера

Ніхто не може позбавити киян права обирати мера. Так Голова Української селянської демократичної партії, один із лідерів Блоку Кличка у Київраді Дмитро Андрієвський в інтерв’ю журналістам прокоментував ініціативу Міністерства юстиції відмовитися від прямих виборів мера Києва.

Водночас політик підкреслив, що законопроекту Мін’юсту ще ніхто не бачив, а «коментувати чутки – справа невдячна».

«Я позитивно ставлюся до розподілу повноважень мера та глави КМДА, як це пропонує уряд, але не можна піднімати питання про позбавлення киян права вибирати свого мера», - заявив Дмитро Андрієвський.

Опозиційний політик припускає, що такий законопроект не буде прийнятий громадськістю.

«Кияни ніколи цього не допустять. Якщо буде потрібно – будемо збирати підписи, будемо ініціювати місцевий референдум з цього питання», - підкреслив він.

Пояснюючи мотиви урядової ініціативи, Андрієвський наголосив, що вона викликана бажанням правлячої партії будь-яким чином взяти під контроль владу у Києві, «навіть найфантастичнішим шляхом, яким є ліквідація прямих виборів мера столиці».

Нагадаємо, що 7 квітня Кабінет Міністрів України розглянув і направив на доопрацювання проект змін до закону «Про столицю – місто-герой Київ», який передбачає призначення глави міської адміністрації президентом та відмову від прямих виборів мера.