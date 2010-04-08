Андрієвський: ніхто не зможе позбавити киян права обирати мера
Каже, люди не допустять
Ніхто не може позбавити киян права обирати мера. Так Голова Української селянської демократичної партії, один із лідерів Блоку Кличка у Київраді Дмитро Андрієвський в інтерв’ю журналістам прокоментував ініціативу Міністерства юстиції відмовитися від прямих виборів мера Києва.
Водночас політик підкреслив, що законопроекту Мін’юсту ще ніхто не бачив, а «коментувати чутки – справа невдячна».
«Я позитивно ставлюся до розподілу повноважень мера та глави КМДА, як це пропонує уряд, але не можна піднімати питання про позбавлення киян права вибирати свого мера», - заявив Дмитро Андрієвський.
Опозиційний політик припускає, що такий законопроект не буде прийнятий громадськістю.
«Кияни ніколи цього не допустять. Якщо буде потрібно – будемо збирати підписи, будемо ініціювати місцевий референдум з цього питання», - підкреслив він.
Пояснюючи мотиви урядової ініціативи, Андрієвський наголосив, що вона викликана бажанням правлячої партії будь-яким чином взяти під контроль владу у Києві, «навіть найфантастичнішим шляхом, яким є ліквідація прямих виборів мера столиці».
Нагадаємо, що 7 квітня Кабінет Міністрів України розглянув і направив на доопрацювання проект змін до закону «Про столицю – місто-герой Київ», який передбачає призначення глави міської адміністрації президентом та відмову від прямих виборів мера.