У Москві розпочалися переговори Азарова з Путіним

У Москві в аеропорту «Внуково-2» проходять переговори прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з головою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, з українського боку в переговорах також беруть участь міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО і заступник міністра економіки Валерій МУНТЫЯН, з російської – віце-прем`єр РФ Ігор СЕЧИН, глава «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР і віце-прем`єр, міністр фінансів РФ Олексій КУДРІН.

Переговори, заплановані в резиденції Ново-Огарьово, перенесені в аеропорт «Внуково-2», оскільки В.ПУТІН найближчим часом планує терміново вилетіти до Смоленська.

В той же час, всі раніше заплановані питання залишаються на порядку денному переговорів. За їхніми підсумками М.АЗАРОВ і В.ПУТІН зроблять заяву для представників ЗМІ, наголошується в повідомленні.