Газові пропозиції Азарова Путін назвав "цікавими"

Україна підготувала «цікаві» пропозиції в газовій сфері, які готова розглядати Російська Федерація. Про це заявив голова уряду РФ Володимир ПУТІН по завершенню переговорів в Москві з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ, які відбулися сьогодні в аеропорту «Внуково-2», передає кореспондент УНІАН.

«Ми торкнулися газових відносин. Микола Янович (АЗАРОВ - УНІАН) зробив пропозиції за дорученням президента України - ці пропозиції цікаві, допускаю, що ми можемо вийти на рішення, але вони вимагають опрацьовування. Це в значній мірі рахункові позиції, і ми повинні подумати», - сказав В.ПУТІН.

У свою чергу прем`єр-міністр України повідомив, що всі ці пропозиції «не прості і вимагають детального опрацьовування». При цьому М.АЗАРОВ підкреслив, що сторони домовилися провести ці переговори в стислі терміни.