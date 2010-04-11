В графіку Обами не запланована двостороння зустріч з Януковичем

У графіку Президента США Барака ОБАМИ наразі не заплановано проведення двосторонньої зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ під час Саміту з ядерної безпеки у Вашингтоні, який відбудеться 12-13 квітня.

Висновок про це можна зробити із офіційного прес-релізу за 9 квітня, розміщеного на сайті Адміністрації Президента США, присвяченому порядку денному проведення саміту з питань ядерної безпеки у Вашингтоні 12-13 квітня.

Зокрема, як повідомляє Білий дім, у неділю, 11 квітня, Президент США планує провести двосторонні зустрічі з прем’єр-міністром Індії, Президентом Казахстану, Президентом ПАР, прем’єр-міністром Пакистану, Президентом Нігерії.

Наступного дня, у понеділок, 12 квітня, американський лідер планує зустрітися з Королем Йорданії, прем’єр-міністром Малайзії, Президентом Вірменії та главою Китаю.

Наразі, зазначають в Адміністрації Президента США, це всі заплановані двосторонні зустрічі Б.ОБАМИ.

Як повідомляв УНІАН, 11-14 квітня Президент України перебуватиме у США з робочим візитом для участі у Саміті з питань ядерної безпеки на запрошення Президента США.

Очікується, що на цей міжнародний форум прибудуть лідери 46 держав.