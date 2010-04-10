Янукович у США обговорюватиме проблеми ядерного тероризму

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 11-14 квітня перебуватиме у США з робочим візитом для участі у Саміті з питань ядерної безпеки на запрошення Президента Сполучених Штатів Барака ОБАМИ.

Про це УНІАН повідомив глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН.

За його словами, очікується, що на цей міжнародний форум прибудуть лідери 46 держав.

Саміт присвячений консолідації міжнародних зусиль зі зменшення рівня загрози ядерного тероризму та забезпечення надійного контролю над чутливими ядерними матеріалами, які можуть бути використані для виробництва ядерних вибухових пристроїв.

“Ці питання мають особливу вагу для України, яка традиційно бере активну участь у міжнародній співпраці у сфері ядерної безпеки”, - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

В Адміністрації Президента також наголошують, що у ході Саміту Україна візьме участь у формуванні глобальної стратегії дій у сфері ядерної безпеки. Це також нагода привернути увагу світового співтовариства до проблем подолання Україною наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, зокрема, порушити питання щодо необхідності наповнення коштами Чорнобильського фонду «Укриття» та Рахунку ядерної безпеки для успішної реалізації відповідних проектів, які фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги.

В.ЯНУКОВИЧ візьме участь в офіційних заходах Саміту, зокрема, у пленарних засіданнях та окремих зустрічах глав держав, під час яких обговорюватиметься тематика зменшення загрози ядерного тероризму у контексті безпеки ядерних матеріалів, ролі МАГАТЕ у забезпеченні фізичної ядерної безпеки.

Пріоритетом для Президента України є переговори з керівництвом Міжнародного валютного фронду та Світового банку, які слугуватимуть відновленню активного співробітництва України з цими фінансовими організаціями і залученню міжнародної фінансової допомоги для подолання кризових явищ в економіці України.

Під час перебування у Вашингтоні глава держави також проведе зустрічі з представниками американських ділових кіл, політичної еліти США.

Крім цього, В.ЯНУКОВИЧ вшанує пам`ять Тараса Шевченка, пам’ятник якому встановлений у Вашингтоні, та зустрінеться з українською громадою.

Програма візиту глави держави передбачає також проведення переговорів із лідерами окремих країн - учасниць Саміту. Зокрема, йде підготовка робочих зустрічей В.ЯНУКОВИЧА із господарем Саміту – Президентом США Б.ОБАМОЮ, а також Президентом Бразилії Луїсом Лулою Да СІЛВА, прем’єр-міністром Індії Манмоганом СІНГХОМ, прем’єр-міністром Канади Стівеном ГАРПЕРОМ, головою Китайської Народної Республіки Ху ЦЗІНЬТАО, Федеральним канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ, Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, прем’єр-міністром Туреччини Реджепом ЕРДОГАНОМ, Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ.