Переговори з польським екіпажем вели російською і ламаною англійською

Спілкуватися з пілотом літака Ту-154 , що розбився під Смоленськом заважав мовний бар`єр. Про це в інтерв`ю "Комсомольской правде" заявив полковник у відставці Анатолій Муравйов, який у складі групи диспетчерів приймав на аеродромі «Северный» літак з польською політичною елітою.

"Спочатку літак заходив на посадку упевнено, строго, як і належить, без відхилень. Але потім з`явилися у диспетчерів сумніви. Керівник тричі дав команду йти на другий круг. Екіпаж його не послухався. Хоча диспетчери попереджали його, що видимість погана і потрібно готуватися до відходу на запасний аеродром, - розповів Муравйов. Коли екіпаж не послухався, диспетчерам залишалося тільки продовжувати «вести» літак і спостерігати за ним. Захід на посадку був єдиним, літак відразу розбився".

Диспетчер стверджує, що переговори з екіпажем велися російською і частково ламаною англійською, і це утрудняло порозуміння.

Муравйов заявляє, що екіпаж приступив до зниження і здійснив захід на посадку без дозволу. "Екіпаж нічого не доповідав, хоч і повинен був. Диспетчер повинен не тільки повідомляти екіпажу обстановку, але і одержувати звіти про всі маневри, про висоту. Пілот цього не робив", - стверджує Муравйов, не виключаючи, що причиною цьому міг бути саме мовний бар`єр.

"Керівник групи керівництва польотами сказав навіть: "Розуміння у нас з екіпажем «фифті-фифті». Диспетчер говорив з пілотом російською, йому допомагали інші, підказували англійські фрази. І було важко розібратися, чи зрозумів пілот, що йому говорять. Мовний бар`єр заважав порозумінню. Ну і, звичайно, збіг обставин", - сказав Муравйов.