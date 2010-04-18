Чому Кисельов відмовив Тимошенко?

Більшість вітчизняних експертів переконані, що зникнення опозиції з телепрограм вказує на згортання свободи слова в Україні.

Про це повідомляє сайт Політична думка.

«Днями опозиція звернулася з проханням до телеканалу Інтер запросити Юлію ТИМОШЕНКО у п`ятницю на шоу "Велика політика". Листа було адресовано ведучому програми Євгену КИСЕЛЬОВУ. Опозиціонери наголосили, що після виборів Ю.ТИМОШЕНКО, яка на президентських виборах здобула підтримку понад 45% виборців, жодного разу не була запрошена до участі в програмі. Ведучий програми відповів, що у нього немає запитань до Ю.ТИМОШЕНКО та інших лідерів опозиції. Вимоги опозиціонерів він вважає тиском на засоби масової інформації», - зазначається у повідомленні.

Своє занепокоєння станом українських ЗМІ висловила і міжнародна організація «Репортери без кордонів». Там вказують на погіршення свободи слова в Україні після приходу до влади Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Без сумніву, опозиція у будь-якій демократичній країні має таке ж саме право на присутність в телепрограмах, як і влада. Але це в демократичних країнах. Відверто кажучи, я не вважаю Україну зараз демократичною», - переконаний директор Академії Української преси Валерій ІВАНОВ.

На його думку, наразі є дуже чітка спрямованість телеканалів до влади. «На жаль, політики продовжують демонструвати у такий спосіб свою зневагу до глядачів і права громадян на інформацію», - вважає він.

«На жаль, ми бачимо дуже загрозливі тенденції в мас-медіа. Зараз справді існує небезпека повернення у старі часи. Ситуація в мас-медіа пов`язана із загальною ситуацією в країні, «регіонали» монополізували владу цілковито», - переконаний політичний експерт Олексій ГАРАНЬ.

«Відповідь телеведучого КИСЕЛЬОВА Юлії ТИМОШЕНКО є лише коректною у тому сенсі, що він визнав, що не є професійним журналістом, а пропагандистом. З точки зору професійності, то така відповідь некоректна. КИСЕЛЬОВ мав би передусім залишатися журналістом. Між тим він підтвердив, що на «Інтері» працюють певні політичні технології», - таку думку висловив політичний експерт Сергій ТАРАН.

«За часів кампанії «Україна без Кучми» дії опозиції в Україні не показували, натомість показували у Росії, зокрема в програмі КИСЕЛЬОВА «Итоги». Зараз ситуація повторюється навпаки. Тепер уже КИСЕЛЬОВ є виразником думок українських олігархів, які за сумісництвом керують інформаційним простором, як це робить Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ», - нагадав політичний експерт Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ.

Директор Інституту масової інформації Вікторія СЮМАР висловила побоювання, що «сьогодні ми можемо опинитися перед серйозною загрозою монополізації телепростору України взагалі». «Нам не вдалося за останні 5 років ані створити суспільного мовлення, ані диверсифікувати систему власності медіа простору. Зараз основними власниками телеканалів є бізнесмени-політики», - зауважила експерт і нагадала, що «журналісти також мають пам`ятати, що їм платять зарплату не власники телеканалів, а український народ в першу чергу, оскільки телеканали зараз прибуткові, бо там є реклама, і громадяни дивляться ці телеканали».