На Банковій підтвердили, що Янукович везе до Львова Горбаля
20:41, 18 квітня 2010Політика
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У програмі актив, стадіон і десантники
Завтра, 19 квітня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить робочу поїздку до Львівської області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, метою поїздки є ознайомлення зі станом справ у регіоні та визначення шляхів вирішення нагальних проблем.
У Львові В.ЯНУКОВИЧ зустрінеться з активом області, представить нового голову обласної державної адміністрації (джерела в Адміністрації Президента підтвердили, що це буде народний депутат від Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ) та ознайомиться з ходом підготовки міста до проведення Євро-2012.
Також, як Верховних головнокомандувач Збройних сил України, Президент відвідає 80-й окремий аеромобільний полк, який дислокується у Львові.
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