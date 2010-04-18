На Банковій підтвердили, що Янукович везе до Львова Горбаля

Завтра, 19 квітня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить робочу поїздку до Львівської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, метою поїздки є ознайомлення зі станом справ у регіоні та визначення шляхів вирішення нагальних проблем.

У Львові В.ЯНУКОВИЧ зустрінеться з активом області, представить нового голову обласної державної адміністрації (джерела в Адміністрації Президента підтвердили, що це буде народний депутат від Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ) та ознайомиться з ходом підготовки міста до проведення Євро-2012.

Також, як Верховних головнокомандувач Збройних сил України, Президент відвідає 80-й окремий аеромобільний полк, який дислокується у Львові.