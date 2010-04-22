Литвин не бачить приводу для позачергового засідання ВР

До Верховної Ради не надійшли необхідні документи щодо проведення в суботу, 24 квітня, позачергового засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам голова ВР Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив, що сьогодні вранці представники фракції БЮТ звернулися до парламенту з тим, щоб були надані листи для збору підписів для проведення додаткового засідання ВР у суботу. “До цього часу списки не зібрані (йдеться про необхідність зібрання не менше 150 підписів депутатів за проведення позачергового засідання - УНІАН)», - зазначив В.ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН наголосив, що в даній ситуації не йдеться про те, що він відмовляється провести позачергове засідання, а просто не надані необхідні документи для проведення такого засідання у суботу.

Він також не бачить приводу для того, щоб у суботу проводити таке засідання. За його словами, деякі політичні сили хочуть влаштувати мітинг в парламенті України замість того, щоб спокійно обговорити питання щодо підписання угоди про продовження терміну перебування ЧФ РФ на території України.

В.ЛИТВИН повідомив, що в понеділок до нього вже зверталися представники фракції Партії регіонів з тим, щоб вже в четвер, тобто сьогодні, або в п’ятницю провести позачергове засідання парламенту щодо ратифікації угоди про Чорноморський флот, хоч вона ще на той час не була підписана, а також щодо остаточного ухвалення Програми соціально-економічного розвитку та щодо ухвалення бюджету на 2010 рік.

В.ЛИТВИН зазначив, що пояснив представникам фракції ПР щодо недоцільності проведення такого засідання, оскільки немає предмету для розгляду, тому що бюджет не внесено до парламенту, а угода не підписана.

Як повідомляв УНІАН, фракції опозиції збирають підписи народних депутатів для проведення позачергового засідання Верховної Ради в суботу щодо вчорашніх угод, підписаних між Президентами України та Росії.

Зокрема, Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачене базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більш ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.