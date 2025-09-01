У 2025 році Україна збере на 1,5 млн тонн менше зернових і олійних культур, ніж торік.

За попередніми підрахунками, українські аграрії зберуть врожай на рівні 56 млн тонн зернових, що сумарно відповідає минулорічним показникам. Це 28,5 млн тонн кукурудзи, 21,5 млн тонн пшениці та 5 млн тонн ячменю.

Такі дані озвучив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький в інтерв’ю БізнесЦензор. При цьому торік зібрали 26,9 млн тонн кукурудзи, 22,4 млн тонн пшениці та 5,3 млн тонн ячменю.

Окремо по олійних культурах очікується таки врожай:

Відео дня

12 млн тонн соняшника (+1 млн тонн до 2024),

5 млн тонн сої (-1,65 млн тонн),

3 млн тонн ріпаку (-0,6 млн тонн).

Загальна цифра по зернових і олійних має скласти 76 млн тонн. Це на 1,5 млн тонн менше, ніж торік, причому саме олійних буде менше. За даними Держстату, у 2024 році загальний валовий збір становив 77,5 млн тонн.

Через спеку та відсутність зрошення повністю були втрачені посіви на площі близько 386 тис га. Подекуди вполовину – на 30-50% – знизилась врожайність на 1,2 млн га.

Найбільш постраждалі регіони належать здебільшого до степової зони, де критично важливим фактором виступає зрошення. Основним джерелом води для аграріїв виступало саме Каховське водосховище, зруйноване російськими агресорами 6 червня 2023 року.

Висоцький зазначає, що через дії РФ аграрії недозбирають в цьому році від 3 до 4 млн тонн зернових та олійних.

Український врожай – попередні прогнози

Заступник голови профільного комітету Верховної Ради оцінив врожай овочів, фруктів та ягід. За його підрахунками, врожайність буде на 11% меншою, ніж торік.

Раніше УНІАН вже робив прогноз врожаю на цей рік. Окремо відзначалося, що ціни на хліб продовжать рости до кінця року.

Вас також можуть зацікавити новини: