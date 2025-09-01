Публікації у пресі - це не зовсім те, про що домовлялися в Анкориджі, заявив помічник Путіна.

Президент США Дональд Трамп і російський правитель Володимир Путін під час саміту на Алясці не домовлялися ні про двосторонню зустріч Путіна і президента України Володимира Зеленського, ні про тристоронню за участю Трампа. Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков у коментарі журналісту Павлу Зарубіну.

"Те, що публікується у пресі, - це не зовсім те, про що ми домовлялися. Там говорять про тристоронню зустріч, зустріч Путіна із Зеленським, але конкретно про це, наскільки я знаю, між Путіним і Трампом домовленості не було", - сказав Ушаков.

Щодо домовленостей на Алясці між Трампом і Путіним, то, за його словами, це продовження того, що російський президент обговорював зі спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткоффом.

"Накопичене під час 5 візитів Віткоффа в Москву, особливо в ході останнього візиту, було основою для розмови між нашим президентом і президентом США, і після цього президенти домовилися, як вони будуть діяти далі", - зазначив помічник Путіна.

Також Ушаков сказав, що конкретних пропозицій щодо підвищення рівня делегацій на українсько-російських переговорах пока немає.

"Ідея підвищення рівня делегацій піднімалася в ході телефонної розмови, її торкнулися в ході розмови в Анкориджі. Американці нам сказали, що вони між собою поговорять, а потім вийдуть з конкретними пропозиціями", - наголосив він.

Що говорив Трамп про зустріч Зеленського і Путіна

Як повідомляв раніше УНІАН, після переговорів з Путіним на Алясці 15 серпня Трамп анонсував, що його наступна зустріч відбудеться втрьох - з Путіним і Зеленським. Також він тоді заявляв, що "не має наміру витрачати час даремно" і розраховує на прогрес щодо України вже у найближчий тиждень.

18 серпня після переговорів у Білому домі із Зеленським та європейськими лідерами Трамп повідомив, що розпочалася підготовка до зустрічі українського та російського президентів. Очільник Білого дому сказав, що після цієї зустрічі має відбутися тристороння зустріч - за участю Зеленського, Путіна і його самого.

А вже у своєму інтерв'ю, опублікованому 30 серпня, президент висловив сумнів у тому, що зустріч президента України Зеленського та російського диктатора Путіна відбудеться найближчим часом. Щодо тристоронньої зустрічі за своєї участі, то Трамп вважає, що вона може відбутися.

