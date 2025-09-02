Кремлівський диктатор знову заговорив про "корінні причини кризи в Україні".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що стійкий мир в Україні залежить від розвʼязання питання розширення НАТО на схід.

Про це правитель РФ заявив під час виступу на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні, передає Sky News. Також Путін сказав, що Захід нібито намагався "втягнути Україну у свою орбіту", а потім Київ прагнув до військового альянсу НАТО, "який очолює США".

"Для того, щоб українське врегулювання було сталим і довгостроковим, необхідно усунути корінні причини кризи, про які я щойно згадував, і про які я неодноразово згадував раніше", – заявив кремлівський диктатор.

Зазначається, що ці заяви відбулися після зустрічі Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та премʼєром Індії Нарендрою Моді.

Мирні переговори: важливі новини

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що має сумніви щодо можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна найближчим часом. Водночас він зазначив, що тристороння зустріч за його участі може відбутися.

Тим часом аналітик Bloomberg Макс Гастінгс пише, що президент США Трамп одержимий ідеєю отримати Нобелівську премію миру цього року, а не тим, щоб раз і назавжди зупинити Путіна. На думку експерта, союзників зі США розділяє той факт, що Трамп все ще хоче вірити словам Путіна.

