FT пояснило, навіщо Пекіну військовий парад у присутності Путіна та як це сприймає Захід

Китай робить публічні кроки до зміни світового порядку та переписує свою роль у перемозі над нацизмом у Другій світовій війні.

Китай 3 вересня проведе масштабний військовий парад, присвячений 80-й річниці перемоги у Другій світовій війні. Сі Цзіньпінь прагне підкреслити роль Китаю як центрального гравця у світовому порядку та пробує змінити наратив про Другу світову війну, пише Financial Times.

На параді у середу продемонструють військову техніку, від гіперзвукових ракет до автономних транспортних засобів. За парадом спостерігатимуть лідери 26 азійських та східних країн. У тому числі представники Ірану та КНДР, а також російський диктатор Володимир Путін. Аналітики вважають, що цим парадом Пекін переслідує тонку мету: підкреслити роль Китаю у Другій світовій війні та подальшому встановленні миру, коли під егідою ООН був створений новий світовий порядок.

"Він також хоче використати цю річницю, щоб підкріпити претензії Китаю на суверенітет над Тайванем і його статус серед країн, що розвиваються, як альтернативного лідера США", - пише видання.

Вже в понеділок, під час засідання групи безпеки Шанхайської організації співробітництва, Сі закликав країни просувати "правильну" точку зору на Другу світову війну та підтримувати мультилатералізм.

Як пише видання, оскільки президент США Дональд Трамп розхитує багатосторонню систему, Пекін бачить можливість переосмислити міжнародний порядок і просунути свою амбіцію щодо створення багатополярного світу. Аналітики сказали FT, що для Пекіна важливо провести переосмислення загальних наративів про роль Китаю в перемозі союзників у Другій світовій війні та применшення внеску США. При цьому Китай датує свою "війну опору японській агресії" 1931 роком — за десять років до вступу США у конфлікт.

Видання також нагадало виступи Сі перед візитом до Москви у травні, коли він сказав, що Китай і Радянський Союз були головними театрами цієї війни в Азії та Європі відповідно, а також "опорою супротиву японському мілітаризму та німецькому нацизму, зробивши вирішальний внесок у перемогу у Всесвітній антифашистській війні".

"Для Пекіна частина його зусиль, спрямованих на зміну "міжнародного порядку, заснованого на правилах", очолюваного США, спрямована на зміцнення своїх претензій на Тайвань", - зазначило FT.

Однак, як стверджує видання, для багатьох західних лідерів парад на честь Дня перемоги у присутності таких лідерів, як Путін, на тлі повномасштабної війни Росії в Україні, підірве послання Пекіна як захисника стабільності та багатосторонності.

"Однак, зрештою, парад і зусилля Сі з метою зміни наративу війни спрямовані головним чином на внутрішню аудиторію та партнерів у глобальному півдні, а не на США та їхніх союзників", - підсумовує газета.

Нагадаємо, що на думку дипломата Володимира Огризка, головна мета візиту Володимира Путіна до Китаю полягає у спробі домовитися з очільниками Китаю щодо продовження допомоги у його війні в Україні.

Під час заходу Путін також зустрівся з лідером Туреччини Реджепом Ердоганом. Вони говорили про війну в Україні. За словами Ердогана, Туреччина шукає спроби завершити війну тривалим та справедливим миром - у тому числі під час мирних переговорів у Стамбулі.

