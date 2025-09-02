Є літаки, яким під силу облетіти світ без зупинок, проте вони були розроблені спеціально для тривалих польотів.

Чи задумувалися ви колись про те, чи може винищувач облетіти світ без дозаправки? Ці літаки розроблені для швидкості та маневреності, але як щодо витривалості?

Ресурс Wion відповідає категорично: винищувач не може облетіти світ без дозаправки. Автори пояснюють, що довжина екватора Землі становить близько 40 000 кілометрів. Але навіть винищувачі з найбільшою дальністю польоту можуть пролетіти приблизно 3500 кілометрів без потреби в дозаправці.

"Винищувачі розроблені для швидкості та маневреності, а не для витривалості. Вони мають достатньо палива для бойових місій, що тривають кілька годин, а не для безперервного польоту протягом декількох днів. F-15E Strike Eagle має одну з найбільших дальностей польоту серед винищувачів, здатний пролетіти близько 4400 кілометрів із зовнішніми паливними баками. Однак це все одно становить лише близько 11 відсотків від відстані, необхідної для обльоту земної кулі", – пояснюють автори.

Навіть якщо борт буде дозаправлений в повітрі, у питанні польоту довкола Землі на винищувачі є ще один фактор: пілоти. Їм потрібен відпочинок, їжа, а також можливість сходити в туалет.

"Фізичне та психічне навантаження від багатоденного польоту було б надмірним і небезпечним", – йдеться в матеріалі.

Ресурс розповідає, що деяким літакам під силу облетіти світ без зупинок – проте вони були розроблені спеціально для тривалих польотів.

До прикладу, таку подорож у 1986 році зробив літак Voyager. Тривала вона 9 днів.

"Теоретично винищувачі можуть облетіти земну кулю з декількома зупинками для дозаправки. Однак це вимагало б значної логістичної підтримки і було б надзвичайно дорогим. Це непрактично для військових операцій. Тож, хоча ідея звучить вражаюче, винищувачі просто не призначені для кругосвітніх подорожей. Їхнє призначення – бойова ефективність, а не рекорди витривалості. Для далеких подорожей потрібні зовсім інші літаки", – констатують автори.

