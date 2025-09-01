Геймери повертаються в No Man's Sky – хітова гра досягла рекордного онлайну

Донедавна найкращим результатом No Man's Sky у Steam було 10-20 тисяч осіб.

Космічна пісочниця No Man's Sky від студії Hello Games досягла рекордного онлайну в Steam за останні сім років. Пікова кількість гравців увечері 31 серпня становила 93,3 тис. У липні 2018 року цифра дісталася позначки в 97,7 тис.

За останній рік середньодобова аудиторія гри трималася на рівні 10-20 тисяч гравців зі стрибками до 40-50 тисяч після релізу попередніх великих контентних оновлень на кшталт Words Part I і Part II.

Настільки значний сплеск інтересу насамперед пов'язаний з виходом великого оновлення Voyagers, яке додало в гру можливість будувати величезні кораблі. Допомогла, ймовірно, і 60% знижка, яка триватиме до 8 вересня.

Історію No Man's Sky знає кожен: замість обіцяної космічної пригоди з нескінченною кількістю несхожих один на одного світів ми отримали лише її імітацію, а розробники налаштували проти себе практично всю індустрію.

На щастя, студія Hello Games не здалася і змогла відновити репутацію, довівши гру до ладу і виконавши всі обіцянки (і навіть більше). Оновлення Voyagers зайняло почесне місце у величезній контентній купі, накопиченій за час пострелізної підтримки гри.

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року студія Hello Games показали свою нову гру під назвою Light No Fire. У ній обіцяють перший по-справжньому відкритий світ розміром із Землю.

Раніше Steam опитав своїх користувачів і назвав оптимальну конфігурацію геймерського ПК влітку 2025 року. Звання найпопулярнішої відеокарти знову дісталося GeForce RTX 3060, а дедалі більше геймерів переходять на Windows 11 і процесори AMD.

