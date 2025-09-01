Україні треба розвʼязувати питання, які призвели до бусифікації, вважає Анна Скороход.

Із 1 вересня усі працівники територіальних центрів комплектаціх та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повинні носити бодікамери для відеофіксації своєї роботи, але це нічого не змінить з точки зору насильницької мобілізації. Таку думку висловила народна депутка України Анна Скороход в етері Суперпозиції.

"Буде догана. Або сувора догана. Все. Про яку відповідальність ще може бути у військовослужбовців? Дві суворі догани", – сказала Скороход.

Вона додала, що навіть за таких умов історії з "бусифікацією" будуть продовжуватися, оскільки основною проблемою є мотивація.

Відео дня

"Треба змінити певні речі, щоб змінилася мотивація. Почати треба з того, що в нас купляється бронь, у нас купа народу має відстрочки незрозуміло чого. У нас правоохоронці мають відстрочки. У нас купа людей понакупляли собі інвалідності. У нас є бідні та багаті. Багаті в нас не воюють. А бідні – поїдьте у село, подивіться, кого бусифікують. Це все дуже просто", – заявила Скороход.

Також вона зазначила, що однією із проблем є якість навчання військовослужбовців перед відправленням на фронт.

"Усі командири скаржаться, що вони через 45 днів приходять, і їх треба навчати знову, бо вони не бойові одиниці. Бо дуже багато в тилах, зокрема в центрах підготовки, ховають своїх. Які не мають жодного бойового досвіду, але навчають людей, які будуть через певний період часу на передовій. Подивіться на відношення до звичайного солдата. Подивіться на те, що в нас відсутня відповідальність командира за втрати, за злочинні накази, за відношення до людей. Подивіться, що в нас корупція процвітає шалена в армії. Ніхто нічого з цим не робить", – додала Скороход.

Крім того, за словами нардепки, ще однією проблемою є відсутність термінів служби у військовослужбовців.

"Вони розуміють, що якщо він потрапив в армію, то це до кінця його днів. Або до того, допоки він не стане тяжким 300-м і не зможе списатися. Це нормально? Ні. Тому, якщо ми хочемо розвʼязати питання ТЦК, нам треба вирішити глобально проблемні питання, які до цього призвели. Бо на початку війни у нас були черги в ТЦК", – пояснила Скороход.

Мобілізація в Україні: важливі новини

Напередодні заступник міністра оборони генерал-лейтенант Євген Мойсюк заявив, що з 1 серпня представники Територіальних центрів комплектування і соціального захисту в обов'язковому порядку фіксують свою роботу на вулицях із застосуванням бодікамер.

Водночас Сухопутні війська напередодні повідомили, що в серпні надійшло 218 повідомлень, в яких йшлося про нібито порушення закону з боку військовослужбовців та працівників ТЦК та СП. Серед них 198 випадків, а це 91% виявилися фейками або маніпуляціями.

Вас також можуть зацікавити новини: