За даними СБУ, Кадиров також наказав розстрілювати військових ЗСУ, щоб не брати їх у полон.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров, який зі своєю армією бере участь у війні проти України, отримав підозру від СБУ, бо наказав використовувати українських полонених як "живий щит" для російських окупантів. Про це повідомила Служба безпеки України.

"Служба безпеки зібрала нові докази воєнних злочинів голови чеченської республіки РФ Рамзана Кадирова, який причетний до жорстокого поводження з українськими військовополоненими", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, під час виступу перед російськими пропагандистами фігурант заявив, що дав вказівку "підлеглим" не брати в полон українських військових, а розстрілювати їх на полі бою.

Розпорядження Кадирова, стверджують у СБУ, було "адресовано" командирам чеченських підрозділів, які воюють у лавах угруповань РФ проти України.

Крім того, йдеться у повідомленні СБУ, Кадиров розпорядився відправити українських полонених, яких утримують на території Чечні, на дахи військових об’єктів у Грозному.

"Таким чином Кадиров пропонував використовувати ув’язнених комбатантів як "живий щит" проти дронових атак з боку Сил оборони. Такі заяви фігуранта є порушенням законів і звичаїв війни, що застосовуються у збройних конфліктах відповідно до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду", - наголошують в українській спецслужбі.

На підставі нових доказів слідчі заочно повідомили Кадирову про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Раніше, у серпні 2022 року, СБУ кваліфікувала дії Кадирова як підготовку та ведення агресивної війни, її виправдовування та посягання на територіальну цілісність України. У Службі безпеці зазначають, що наразі тривають комплексні заходи, щоб притягнути фігуранта до відповідальності.

Нагадаємо, у 2024 році глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував використовувати українських військовополонених, як живий щит для військових об'єктів на території республіки. Про це він заявив під час зустрічі з полоненими, відео якої оприлюднив у Телеграм.

Зокрема, Кадиров спершу запитав, як живеться українцям у чеченській неволі, а потім обурився, що полонені виглядають, на його думку, надто добре. Після цього він запропонував розставити полонених "для охорони території" на дахи об'єктів, щоб це зняли американські супутники.

