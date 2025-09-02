Знакова зустріч незахідних лідерів у китайській столиці, крім іншого, відкриває перспективи створення нової тристоронньої вісі.

На знак солідарності з агресорами китайський лідер Сі Цзіньпін уперше зустрінеться зі своїми російськими та північнокорейськими колегами на очах у президента США Дональда Трампа та інших західних лідерів.

Як пише Reuters, на думку геополітичних аналітиків, зустріч російського і північнокорейського диктаторів Володимира Путіна і Кім Чен Ина в Пекіні свідчить про вплив китайського лідера на авторитарні режими, які прагнуть переглянути світовий порядок, заснований на західних принципах.

"Ця знакова зустріч лідерів у китайській столиці також відкриває перспективи створення нової тристоронньої вісі, заснованої на пакті про взаємну оборону", - написало видання.

"Ми повинні продовжувати займати чітку позицію проти гегемонізму і політики сили і практикувати справжній багатосторонній підхід", - заявив Сі Цзіньпін, ледь завуальовано завдавши удару своєму геополітичному супернику по той бік Тихого океану.

"Навіть коли Трамп хизується миротворчими здібностями і мріє про Нобелівську премію миру, проводячи з Путіним мирний саміт щодо України на Алясці та наполягаючи на зустрічі з Кімом, будь-яка нова концентрація військової потужності на Сході, що включає військову агресію, викличе тривогу у Заходу", - написало видання.

"Ще кілька років тому Китай і Росія були партнерами у справі введення санкцій проти Північної Кореї за її ядерні та ракетні випробування... Однак тепер вони є потенційними військовими партнерами КНДР", - Енджун Кім, аналітик американського Національного бюро азійських досліджень.

Видання зазначило, що візит Путіна до Пекіна та зустріч із Сі Цзіньпіном і Кім Чен Ином можуть пролити світло на наміри володаря Кремля. У Пекіні також чекають на президента Ірану, що стане демонстрацією непокори, яку західні аналітики охрестили "Віссю потрясінь".

Візит Путіна до Китаю

Західні ЗМІ називають ключовою метою візиту Путіна до Пекіна намір узгодити спільну позицію щодо війни в Україні.

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко висловив думку, що мета чотириденного візиту Путіна до Китаю полягає в тому, щоб випросити допомогу для продовження війни проти України.

