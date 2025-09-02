На місцях влучань виникли масштабні пожежі.

У ніч на 2 вересня окупанти вдарили дронами по Білоцерківській громаді на Київщині, внаслідок чого загинула одна людина, є поранені. Також удару зазнали Суми та Одещина.

Як повідомив секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб, "є постраждалі та відомо про одного загиблого".

Начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник додав, що тіло чоловіка було виявлено під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу. "У місті фіксуються пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств", - деталізував він.

За оновленою інформацією від Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), ворог масовано атакував Білу Церкву дронами, внаслідок чого виникли руйнація та займання ангарів і трьохповерхової будівлі підприємства. На даний час загорання ліквідовані, зазначили у ДСНС.

На іншій локації рятувальники загасили загорання трьох будівель та приватних гаражів.

"На жаль під час ліквідації пожежі виявлено загиблу людину", - повідомили рятувальники.

Крім цього, ворог вдарив по Сумах. У місті виникла масштабна пожежа. Як повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров дрони влучили по нежитлових будівлях у Зарічному районі міста.

Мер Сум Артем Кобзар додав, що два вибухи, які чули місцеві жителі - це влучання ворожого БпЛА по нежитловому приміщенню.

"На жаль, є поранені люди", - зазначив він.

Як додав голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, є постраждалі, які звернулися за амбулаторною домогою, серед них – дитина.

Крім того російська армія знову атакували припортову інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області, повідомила місцева райадміністрація.

"Завдяки своєчасному реагуванню на загрозу вдалося запобігти значним руйнуванням і людським жертвам", - йдеться у повідомленні.

В райадміністрації уточнили, що на місці виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram-каналі, у ніч на 2 вересня (із 19:00 1 вересня) росіяни атакували Україну 150 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Їх запускали із різних напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – окупований Крим.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 120 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях", - йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Удари росіян по Україні

Вночі 28 серпня росіяни завдали комбінованого удару по Києву, внаслідок чого дуже постраждав Дарницький район, де була зруйнована житлова п’ятиповерхівка. Цей удар забрав життя 22 мешканців будинку, серед яких - четверо дітей.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що ця атака була найважча за всю війну.

