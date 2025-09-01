Низка європейських лідерів приєднаються до саміту у віртуальному форматі.

Президент Франції Емманюель Макрон проведе в четвер, 4 вересня, саміт "коаліції охочих", щоб продовжити обговорення питання про післявоєнні гарантії безпеки для України. Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву Єлисейського палацу.

Зазначається, що участь у зустрічі, зокрема, особисто візьме президент України Володимир Зеленський. Низка інших лідерів приєднаються до саміту у віртуальному форматі.

Однією з головних тем зустрічі стануть подальші кроки з надання допомоги Україні. У заяві французької президентської адміністрації наголошується, що Росія відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо припинення вогню.

Відео дня

В агентстві додали, що участь США в саміті поки не підтверджено. Також за день до саміту міністри оборони країн "коаліції охочих" зустрінуться віртуально.

Пісторіус розкритикував фон дер Ляєн через заяви про гарантії безпеки

Нагадаємо, що раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю Financial Times розповіла, що в Європі вже створили "чітку дорожню карту" для можливого розгортання європейських військ в Україні. Вона поділилася, що Європа працює над "досить точними планами" щодо відправки своїх військових в Україну після війни.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що принципово неправильно обговорювати такі питання публічно до того, як сісти за стіл переговорів. Він зазначив, що Євросоюз не має повноважень і компетенції щодо можливого відправлення військ в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: