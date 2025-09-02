Відтепер кататися на водних мотоциклах та інших водних атракціонах дозволяється лише вдень.

У Києві затвердили правила користування водними мотоциклами та малими спортивними суднами для розваг на воді у зонах відпочинку. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що відтепер у столиці кататися на водних мотоциклах та інших засобах для розваг на воді дозволяється тільки у світлий час доби при видимості не менше ніж тисяча метрів, швидкості вітру до 10 метрів на секунду та висоти хвилі не більше ніж 50 сантиметрів.

"Особа, яка керувала малим судном, спортивним або водним мотоциклом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, повинна бути відсторонена від подальшого управління таким судном", – йдеться в документі.

Відео дня

Усі особи, які перебувають на водному мотоциклі під час його руху, повинні бути одягнені в рятувальні жилети або інші індивідуальні рятувальні засоби. Пасажиромісткість для одного атракціону не має перевищуватися.

Також забороняється скидати з судна у воду сміття, забруднювальних речовин та будь-яких предметів. Крім того, заборонено сидіти на носі, кормі чи бортах судна, звісивши ноги за борт під час руху судна.

При цьому правила не поширюються на судна, що входять до складу Збройних Сил України. Також під час виконання завдань службової діяльності від правил можуть відхилятися судна Нацполіції, ДСНС, Держрибагентства та Адміністрації судноплавства.

Варто зазначити, що використання водного транспорту могло становити небезпеку для багатьох інших відпочивальників. І багато киян, які відпочивали на воді, обурювалися поширенням цього явища.

Транспорт Києва – останні новини

У передостанній день літа відновив роботу другий вестибюль станції метро "Іподром", який є виходом до автостанції "Південна" у напрямку "Виставкового центру".

22 серпня відновив роботу київський фунікулер після планового щорічного ремонту. Тоді повідомлялося, що ремонтні роботи проводилися влітку через найменший пасажиропотік у цей час.

Раніше стало відомо, що в столиці розпочалось громадське обговорення можливих змін до правил перевезення собак у метро.

Вас також можуть зацікавити новини: