Очікується, що подібні випадки гібридної війни відбуватимуться й надалі.

Болгарська влада заявила, що підозрює Росію в глушінні системи GPS літака, на якому летіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, що є спробою залякування або навіть погрозою.

Однак час передбачуваного втручання виглядає цікаво, пише Sky News. Це сталося в той момент, коли ЄС готує свій 19-й пакет санкцій проти Росії, а європейські лідери обговорюють, які гарантії безпеки вони можуть надати Україні, одночасно намагаючись переконати США зайняти більш жорстку позицію.

Крім того, це сталося під час чотириденного туру глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн державами-членами ЄС, які межують із Росією або перебувають поруч із нею. За словами її прес-секретаря, вона "на власні очі бачила повсякденні виклики та загрози з боку Росії та її проксі".

Відео дня

Ці загрози є частиною гібридної війни, про яку від моменту вторгнення Росії в Україну 2022 року неодноразово попереджали європейські лідери, генерали та генеральний секретар НАТО. До гібридних атак, у яких вони звинувачують Москву, належать кібератаки і ймовірні спроби шпигунства за базами НАТО.

За словами експертів, такі "атаки" тривають і, ймовірно, наростатимуть у міру того, як ЄС посилює тиск на Москву. Нещодавно було зафіксовано кілька невпізнаних дронів, які стежили за переміщенням військ країн-членів НАТО під час їхнього проїзду через Східну Німеччину і землю Тюрінгія до східного фронту для доставки боєприпасів в Україну.

Це могло бути частиною розвідувальної операції Росії, оскільки увага приділялася саме переміщенню військ НАТО, пише ЗМІ.

Що ще відомо про інцидент із літаком Урсули фон дер Ляєн

Раніше УНІАН повідомляв про реакцію Кремля на подію над Болгарією. Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков відреагував на звинувачення Росії, заявивши, що ця інформація "неправильна".

Крім того, у Брюсселі розкрили подробиці інциденту. "Ми, звісно, усвідомлюємо і певною мірою звикли до погроз і залякувань, які є регулярними компонентами ворожої поведінки Росії", - розповіла заступниця головного представника Єврокомісії Аріанна Подеста. Однак також ідеться і про те, що подібне лише посилює рішучість ЄС нарощувати свої оборонні можливості.

Вас також можуть зацікавити новини: