Уряд РФ "в огидній манері" посилив обстріли України, зазначив американський міністр.

Російський диктатор Володимир Путін обдурив президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і посилив обстріли України після зустрічі на Алясці. Вашингтон розглядає всі можливі варіанти санкцій проти Росії.

Таку заяву зробив міністр фінансів США Скотт Бессент. В інтерв'ю Fox News він підкреслив, що дії Путіна не сходяться з тими намірами, про які говорив диктатор.

"Путін, після зустрічі в Анкоріджі, після телефонної розмови, коли європейські лідери і Зеленський були в Білому домі наступного понеділка, вчинив протилежно тому, що, як він дав зрозуміти, він хоче зробити. Фактично, він в огидній манері посилив кампанію бомбардувань", – підкреслив Бессент.

На думку глави американського Мінфіну, з Трампом "можливі всі варіанти" санкційного тиску на Росію.

"Думаю, ми будемо їх дуже уважно вивчати цього тижня", – сказав Бессент.

Санкції проти Росії: інші новини

Не так давно США пригрозили Росії наслідками, якщо вона не досягне миру з Україною. Під час засідання Ради безпеки ООН, скликаного після масштабного обстрілу України, до РФ було донесено, що в іншому разі Москві загрожують санкції.

Тим часом ЄС уперше розглядає запровадження вторинних санкцій проти Росії. Як пише видання Bloomberg, блок може запровадити санкції проти країн, які допомагають Москві обходити вже чинні обмеження.

