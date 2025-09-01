Минулого тижня Трамп підвищив мита на більшість індійських імпортних товарів до 50 відсотків через закупівлі російської нафти.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним привітав розширення енергетичних зв'язків між Нью-Делі та Москвою. Сталося це попри мита, які були накладені на країну з боку Сполучених Штатів Америки через закупівлю російської нафти.

Як пише Financial Times, під час зустрічі на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Китаї, Моді заявив російському правителю, що "навіть у найскладніших обставинах Індія і Росія йшли разом, пліч-о-пліч".

"Наша тісна співпраця важлива не тільки для наших двох країн, але й для глобального миру, стабільності та процвітання", – сказав він.

В Міністерстві закордонних справ Індії сказали, що під час зустрічі Моді і Путін говорили про двосторонню співпрацю, в тому числі в економічному, фінансовому та енергетичному секторах. Сторони "висловили задоволення стійким зростанням двосторонніх звʼязків" у цих сферах.

Своєю чергою, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що розмова Путіна і Моді тривала годину в лімузині російського лідера, після чого вони провели переговори разом зі своїми делегаціями. Зазначається, що це була їхня перша зустріч у 2025 році.

Видання нагадує, що минулого тижня президент США Дональд Трамп підвищив мита на більшість індійських імпортних товарів до 50 відсотків. Зазначається, що такий крок став відповіддю на закупівлі Нью-Делі російської нафти зі знижкою після того, як Росія почала повномасштабну війну проти України.

"За даними індійського уряду, Індія стала найбільшим покупцем нафти, що постачається морем, з Москви, імпортувавши її на суму майже 140 млрд доларів з моменту вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Більша частина цих поставок переробляється індійськими нафтопереробними заводами на бензин і дизельне паливо та продається на внутрішньому і міжнародному ринках", – йдеться у матеріалі.

Західні країни, включаючи США, заохочували цю торгівлю, оскільки вона допомагала підтримувати світові ринкові ціни. Так було, доки ціна, яку Індія платила за російську нафту, залишалася нижчою за ціновий ліміт, встановлений G7.

Після того, як Трамп на початку серпня вперше пригрозив Індії 50-відсотковим митом, Моді і Путін вже двічі проводили телефонні розмови. Крім того, на зустріч із Путіним до Москви завітали міністр закордонних справ Індії С. Джайшанкар і радник з національної безпеки Аджит Довал. Очікується, що правитель РФ відвідає Індію пізніше цього року.

"Очевидно, що для Індії російська нафта залишиться назавжди. Росія – це місце, де є нафта", – заявив старший науковий співробітник з питань енергетики в Gateway House Аміт Бхандарі.

Видання додає, що Росія також є головним міжнародним постачальником зброї до Індії.

Співпраця Індії та Росії

Як повідомляє Bloomberg, в Індії знайшли виправдання за імпорт російської нафти. Так, міністр нафти Хардіп Пурі заявив, що це допомогло вберегти світову економіку від стрибка цін.

"Індія стабілізувала ринки та запобігла зростанню світових цін", – сказав він.

Нью-Делі скористався знижками на нафту, оскільки Москва шукала нових покупців на тлі відмов Європи і США від її продукції.

