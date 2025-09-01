На відспівування прибули сотні людей.

У Львові у Соборі святого Юра проходить парастас за вбитим народним депутатом Андрієм Парубієм.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на панахиду прибули сотні людей з квітами та вінками.

Всередині собору не вистачило місця для всіх бажаючих, частина людей стоїть на вулиці.

Серед присутніх – рідні Парубія, його друзі та знайомі, мер Львова Андрій Садовий, начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Професор кафедри української фольклористики Львівського національного університету імені І. Франка Святослав Пилипчук, який прийшов вшанувати пам'ять Парубія, в коментарі УНІАН зазначив, що його політична діяльність має величезний влив на долю України.

"Після того, як всі дізналися про трагічну подію (вбивство Парубія, - УНІАН), в мережі поширилася світлина під час перебування Андрія у "Спадщині" (Організація української молоді, заснована у Львові у 1988 році, - УНІАН), коли він стоїть між двома каменями і через його спину над прірвою проходять молоді люди, які навчалися і здобували досвід у цій організації. Я думаю, що цей символ моста є дуже характерним для нього як для людини, як для політика. Це символізує єднання теорії української політики з практикою, бо саме в період, коли він був головою Верховної Ради, було ухвалено дуже багато важливих проукраїнських законів, які посприяли тому, що ми були хоч частково готовими до цієї війни", - вважає Пилипчук.

Вбивство Андрія Парубія – деталі

30 серпня у Львові чоловік, що замаскувався під кур’єра, застрелив народного депутата від фракції "Європейська солідарність", колишнього спікера Верховної Ради та провідника Майдану Андрія Парубія.

В ніч з 31 серпня на 1 вересня за підозрою у вбивстві політика правоохоронці затримали на Хмельниччині 52-річного львів’янина. За їхніми даними, злочин ретельно готувався протягом кількох місяців, ймовірно, вбивцю інструктували інші особи.

Затриманому повідомлено про підозру в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю. У поліції зазначають, що підозрюваний не мав постійного місця роботи, кур'єром не працював. Правоохоронці заявили про наявність обґрунтованих доказів, що саме затриманий вчинив вбивство. Також вони не виключають, що до вбивства політика можуть бути причетні російські спецслужби.

Окрім того, в Нацполіції та СБУ стверджують, що Парубій не звертався до них з проханням про надання йому охорони.

За даними ЗМІ, підозрюваний у вбивстві зізнався у скоєному і підтвердив контакти з РФ. Повідомляється, що росіяни вийшли на виконавця, коли той намагався знайти зниклого безвісти сина-військового.

