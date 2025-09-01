У Єврокомісії зазначили, що подія лише посилює рішучість ЄС нарощувати підтримку України.

Літак із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн здійснив вимушену посадку в болгарському Пловдиві через проблеми з GPS. Імовірно, вони були спричинені втручанням Росії.

Цю версію перевіряють у Болгарії, а в Брюсселі не виключають причетності Москви. Про інцидент у коментарі "Телеграфу" розповіла заступниця головного представника Єврокомісії Аріанна Подеста.

"Ми можемо підтвердити, що дійсно було втручання в роботу GPS, але літак успішно приземлився в Болгарії. Ми отримали інформацію від болгарської влади, що вони підозрюють, що це сталося через явне втручання Росії. Ми, звичайно, усвідомлюємо і певною мірою звикли до загроз і залякувань, які є регулярними компонентами ворожої поведінки Росії", – зазначила вона.

У Єврокомісії підкреслили, що подія лише посилює рішучість ЄС нарощувати оборонні можливості та підтримку України, бо інцидент ще раз довів терміновість місії, яку президентка здійснювала в країнах на передовій.

"Там вона на власні очі бачила щоденні виклики та загрози з боку Росії та її проксі. І, звісно, ЄС і надалі інвестуватиме в оборонні витрати та готовність Європи ще активніше після цього інциденту", – сказала Подеста.

Заступниця головного представника Єврокомісії уточнила, що йшлося про чартерний рейс.

"Чи було це спрямовано саме на літак президентки, чи ні – це питання варто адресувати росіянам, якщо справді втручання здійснила Москва, як підозрює болгарська влада", – додала вона.

Офіційна представниця Єврокомісії Анна-Каса Ітконен нагадала, що в Європі давно знають про проблеми з "глушінням" сигналів і вже вживають заходів протидії. Зокрема, запроваджено санкції проти кількох компаній, причетних до діяльності, що порушувала сигнали GPS у країнах ЄС.

"Насправді ми внесли кілька таких компаній до санкційного режиму. Це дуже конкретний крок, який ми зробили у надзвичайно явних випадках, коли порушення походили з Росії", – каже вона.

Інцидент з літаком фон дер Ляєн

У неділю, 31 серпня, під час перельоту до болгарського міста Пловдив літак з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн стикнувся з перешкодами у роботі GPS-системи.

У Комісії підтвердили, що сигнал GPS було заглушено. Її представники отримали від болгарської влади інформацію про те, що вони підозрюють російське втручання.

Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло вважає, що росіяни могли працювати по літаку РЕБами. Москва могла намагатися налякати у такий спосіб європейських партнерів України. Застосувати РЕБи могли з території тимчасово окупованого Криму.

