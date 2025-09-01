Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що збирається зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 5 вересня. Про це він розповів у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.
"Протягом наступних чотирьох днів я зустрінуся з президентами Китаю, Росії та України, а також з іншими державними діячами", - сказав він.
Фіцо зазначив, що спершу він проведе двосторонні зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним і главою КНР Сі Цзіньпіном під час свого візиту до Китаю. Він стане єдиним європейським лідером, який відвідає китайський парад, присвячений річниці закінчення Другої світової війни.
"Після повернення з Пекіна в четвер увечері я поїду на схід Словаччини, щоб у п'ятницю провести двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським", - поділився прем'єр Словаччини.
Фіцо не став розкривати деталі зустрічі із Зеленським, яка до цього не анонсувалася.
Заяви Фіцо про Україну - останні новини
Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо порівняв Україну з "травою" в суперечці "слонів", коментуючи саміт лідерів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці 15 серпня. За його словами, найбільше від цих переговорів постраждає Україна.
Міністерство закордонних справ України засудило цю риторику, зазначивши, що Фіцо так і не усвідомив справжніх причин вторгнення РФ.
Після цього Фіцо спробував виправдатися за образи на адресу України. Він запевнив, що нібито бажає негайного і справедливого миру для України.
Також Фіцо нагадав, що 2024 року на нього було скоєно замах. За його словами, це нібито сталося через його суверенну думку щодо конфлікту.