Фіцо заявив, що зустріч із Зеленським відбудеться в п'ятницю, 5 вересня.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що збирається зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 5 вересня. Про це він розповів у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

"Протягом наступних чотирьох днів я зустрінуся з президентами Китаю, Росії та України, а також з іншими державними діячами", - сказав він.

Фіцо зазначив, що спершу він проведе двосторонні зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним і главою КНР Сі Цзіньпіном під час свого візиту до Китаю. Він стане єдиним європейським лідером, який відвідає китайський парад, присвячений річниці закінчення Другої світової війни.

Відео дня

"Після повернення з Пекіна в четвер увечері я поїду на схід Словаччини, щоб у п'ятницю провести двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським", - поділився прем'єр Словаччини.

Фіцо не став розкривати деталі зустрічі із Зеленським, яка до цього не анонсувалася.

Заяви Фіцо про Україну - останні новини

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо порівняв Україну з "травою" в суперечці "слонів", коментуючи саміт лідерів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці 15 серпня. За його словами, найбільше від цих переговорів постраждає Україна.

Міністерство закордонних справ України засудило цю риторику, зазначивши, що Фіцо так і не усвідомив справжніх причин вторгнення РФ.

Після цього Фіцо спробував виправдатися за образи на адресу України. Він запевнив, що нібито бажає негайного і справедливого миру для України.

Також Фіцо нагадав, що 2024 року на нього було скоєно замах. За його словами, це нібито сталося через його суверенну думку щодо конфлікту.

Вас також можуть зацікавити новини: