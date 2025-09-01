Сили оборони України звільнили селище Новоекономічне у Покровському районі Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу Збройних сил України.
Як ідеться у повідомленні, український прапор у центрі населеного пункту було піднято в неділю, 31 серпня.
"Два тижні знадобилося для того, щоб поступово, крок за кроком, пройти кожну вулицю. Вночі – заведення груп, виявлення противника, скоординований штурм та зачистка. 31 серпня в центрі населеного пункту було піднято наш прапор", – розповіли в Генштабі.
Зазначається, що звільними населений пункт вдалося бійцям штурмового полку "Скеля".
Ситуація на фронті: важливі новини
Раніше аналітики DeepState повідомили про просування російських окупантів на адмінмежі Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Зокрема, стало відомо, що загарбники захопили населений пункт Комишуваха на Донеччині та просунулися в районі Маліївки на Дніпропетровщині.
Також аналітики DeepState розповіли деталі щодо ситуації на адмінмежі Дніпропетровської та Донецької областей. Зазначається, що росіяни не мають контролю над населеним пунктом Дачне на Дніпропетровщині й зараз сконцентрували свою увагу на населеному пункті західніше.
Водночас у Генштабі заявили, що РФ хоче "видати бажане за дійсне", поширюючи інформацію про результати своєї літньої наступальної кампанії. Там також зазначили, що цьогорічна літня наступальна кампанія РФ "завершилася практично нічим".