Російські окупаційні війська проводять розвідку обʼєктів енергетики в Україні.

Таку заяву зробив фахівець із систем РЕБ та зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму телеграм-каналі. За його словами, ворога цікавить в тому числі стан захисту цих обʼєктів.

Такого висновку фахівець дійшов з огляду на аналіз маршрутів польотів розвідувальних безпілотників противника та інформації від очевидців. При чому йдеться не про прифронтову зону.

"За аналізом маршрутів польотів розвід БПЛА противника (не в прифронтовій зоні), та за інформацією очевидців можу сказати, що їх зараз цікавлять об'єкти енергетики та стан їхнього захисту. Підстанції, трансформатори, електро та газова інфраструктура", – написав "Флеш".

Росія націлилася на обʼєкти енергетики в Україні

Російська армія знову атакує різні обʼєкти критичної інфраструктури в Україні.

Зокрема, в ніч проти 27 серпня врог вдарив по об'єктах енергетичної та газотранспортної інфраструктури в шести областях України. Йдеться про обʼєкти в Сумській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Харківській та Запорізькій областях.

До можливих атак готується і українська влада. Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час засідання Ставки доручив здійснювати закупівлі додаткових систем ППО меншої та середньої дальності. Окремо говорили про захист мереж та енергообʼєктів у прифронтових і прикордонних громадах.

