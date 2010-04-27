Міліцейські кордони зупиняють колони мітингувальників

До будівлі Верховної Ради України стягуються люди для висловлення незгоди з можливою ратифікацією підписаної угоди між Україною і Росією про подовження термінів перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Як повідомляє Офіційний сайт Юлії ТИМОШЕНКО, зараз міліція обмежує пересування колон представників БЮТ, об`єднання "За Україну", Конгресу українських націоналістів, ВО "Свобода", "Наша Україна" тощо.

Рух автотранспорту заблоковано в декількох напрямках – від Дніпровського узвозу через площу Слави, по вулиці Грушевського, від Європейської площі, по вулицях Інститутській і Шовковичній.

Колони, які правоохоронці не пускають вулицею Грушевського, підходять до будівлі Верховної Ради через Маріїнський парк.

Учасники акції, які прямували до парламенту, але були зупинені міліцейськими кордонами, починають проводити стихійні мітинги. Мітингувальники скандують "Геть окупаційну владу!" і "Ганьба!".

Як повідомляв УНІАН, зараз на майданчику перед парламентом знаходяться одразу дві групи мітингувальників. З одного боку стоять намети Партії регіонів, з іншого – намети демократичних сил.

Влада підтягнула до парламенту велику кількість правоохоронців. При цьому частину міліціонерів та представників підрозділів спеціального призначення привезено не лише транспортом МВС, але і автобусами, які належать Почесній варті Міністерства внутрішніх справ і Державній службі охорони, повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

За даними міліції, на 10.00 під стінами ВР було близько 7 тисяч мітингувальників – прихильників опозиції та влади.